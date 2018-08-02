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Reuters: президент Зімбабве поклав на опозицію відповідальність за загибель людей в заворушеннях

Reuters: президент Зімбабве поклав на опозицію відповідальність за загибель людей в заворушеннях

Київ • УНН

 • 11822 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва поклав на керівництво опозиції відповідальність за загибель людей під час зіткнень між противниками влади і силами безпеки, які спалахнули в середу в столиці країни Хараре. Про це повідомило агентство Reuters, передає УНН.

“Ми покладаємо відповідальність на опозиційний альянс „Рух за демократичні зміни“ (РДП) і все його керівництво за це порушення миру в країні, метою якого було перешкодити виборчому процесу”, — заявив Мнангагва по національному телебаченню. Президент зажадав від опозиції відвести своїх прихильників з міських вулиць, де вони проводять протестні маніфестації.

Президентські і парламентські вибори в Зімбабве пройшли в понеділок без серйозних інцидентів і порушень. Це восьмі вибори з моменту отримання незалежності країни від Великої Британії в 1980 році і перші з тих пір, як в листопаді 2017 роки від влади був відсторонений 93-річний Роберт Мугабе, який займав пост глави держави протягом 30 років. Офіційні результати повинні бути оголошені в суботу, 4 серпня.

Як повідомляв УНН, у столиці Зімбабве почалися масові заворушення, є загиблі.

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