Reuters: президент Зімбабве поклав на опозицію відповідальність за загибель людей в заворушеннях

“Ми покладаємо відповідальність на опозиційний альянс „Рух за демократичні зміни“ (РДП) і все його керівництво за це порушення миру в країні, метою якого було перешкодити виборчому процесу”, — заявив Мнангагва по національному телебаченню. Президент зажадав від опозиції відвести своїх прихильників з міських вулиць, де вони проводять протестні маніфестації.

Президентські і парламентські вибори в Зімбабве пройшли в понеділок без серйозних інцидентів і порушень. Це восьмі вибори з моменту отримання незалежності країни від Великої Британії в 1980 році і перші з тих пір, як в листопаді 2017 роки від влади був відсторонений 93-річний Роберт Мугабе, який займав пост глави держави протягом 30 років. Офіційні результати повинні бути оголошені в суботу, 4 серпня.

Як повідомляв УНН, у столиці Зімбабве почалися масові заворушення, є загиблі.