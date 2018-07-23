Reuters: Нетаньяху заявил, что не подпустит иранские войска ближе чем на 100 км к Голанах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Власти Израиля не намерен позволять иранским войскам находиться в Сирии даже в 100 км от линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в Израиле, передает УНН.
Как отметил источник агентства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что “Израиль не позволит иранцам обосноваться даже в 100 км от границы”. По утверждению агентства, этот вопрос поднимался в ходе встречи Нетаньяху с российской делегацией во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба ВС РФ, первым заместителем министра обороны Валерием Герасимовым в понедельник.
Как сообщал УНН, руководство Израиля в рамках договоренностей с Россией признает контроль сирийских властей над территориями в южной части Сирии и начинает работу по реализации соглашения о разъединении от 1974 года. Об этом написало издание The Washington Post. По условиям соглашений, еврейское государство начинает работу по реализации соглашения о разъединении израильских и сирийских войск, которое устанавливает границы, в районе которых должны находиться наблюдатели ООН. В обмен Россия договорится с Ираном, чтобы тот не допускал подконтрольные ему войска на юге Сирии до границы с Израилем на расстояние менее 80 км, утверждает газета.