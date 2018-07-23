Reuters: Нетаньяху заявив, що не підпустить іранські війська ближче ніж на 100 км до Голанів

Як відзначило джерело агентства, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що “Ізраїль не дозволить іранцям влаштуватися навіть в 100 км від кордону”. За твердженням агентства, це питання піднімалося в ході зустрічі Нетаньяху з російською делегацією на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і начальником Генерального штабу ЗС РФ, першим заступником міністра оборони Валерієм Герасимовим в понеділок.

Як повідомляв УНН, керівництво Ізраїлю в рамках домовленостей з Росією визнає контроль сирійської влади над територіями в південній частині Сирії і починає роботу з реалізації угоди про роз’єднання від 1974 року. Про це написало видання The Washington Post. Згідно з умовами угод, єврейська держава починає роботу по реалізації угоди про роз’єднання ізраїльських і сирійських військ, яка встановлює межі, в районі яких повинні перебувати спостерігачі ООН. В обмін Росія домовиться з Іраном, щоб той не допускав підконтрольні йому війська на півдні Сирії до кордону з Ізраїлем на відстань менше 80 км, стверджує газета.