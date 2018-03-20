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Reuters: генпрокуроры двух американских штатов запросили у Facebook данные о сборе информации

Reuters: генпрокуроры двух американских штатов запросили у Facebook данные о сборе информации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Массачусетс направили письмо в адрес компании Facebook с требованием предоставить документы, касающиеся сбора данных о пользователях социальной сети британской аналитической фирмой Cambridge Analytica. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства, генпрокуратуры двух указанных штатов проводят совместное расследование деятельности соцсети и британской компании в свете скандала о незаконном использовании данных более 50 млн пользователей Facebook. Как указали источники агентства, ведомства запросили документы, касающиеся в том числе случаев нарушений правил пользования соцсети, а также копию всей переписки, которую Facebook вела с Cambridge Analytica.

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Несколько американских сенаторов, включая старшего демократа в юридическом комитете верхней палаты Конгресса Дайэн Файнстайн, уже выступили с требованием провести слушания с участием главы соцсети Марка Цукерберга. Законодатели хотят задать ему вопросы относительно сбора данных о пользователях и связям с британской компанией Cambridge Analytica. Кроме того, расследование данного скандала намерен провести и Европарламент.

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Во вторник стало известно, что совет директоров Cambridge Analytica временно отстранил гендиректора Александра Никса от управления компанией. В связи с тем, что произошло в фирме проводится внутреннее расследование.

Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете. Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

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В этом контексте следует вспомнить, что американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. По его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo !, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk. Поэтому к обещаниям Apple некоторые пользователи относятся скептически.

Система слежения сводить данные о телефонных звонках в единую схему информации из открытых, коммерческих и других источников, а также информации страховых идентификаторов, банковских кодов, профилей в Facebook, пассажирских списков на транспорте, списков избирательных участков и тому подобное. Таким образом формируются метаданные лица. С начала предполагалось, что система будут использовать в отношении граждан иностранных государств. Однако под программу сбора информации попадали и рядовые американцы.

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