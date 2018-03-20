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Reuters: генпрокурори двох американських штатів запросили у Facebook дані про збір інформації

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Генеральні прокурори штатів Нью-Йорк і Массачусетс направили лист на адресу компанії Facebook з вимогою надати документи, що стосуються збору даних про користувачів соціальної мережі британською аналітичною фірмою Cambridge Analytica. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.

За даними агентства, генпрокуратури двох зазначених штатів проводять спільне розслідування діяльності соцмережі і британської компанії у світлі скандалу про незаконне використання даних понад 50 млн користувачів Facebook. Як вказали джерела агентства, відомства запросили документи, що стосуються в тому числі випадків порушень правил користування соцмережі, а також копію всього листування, яку Facebook вела з Cambridge Analytica.

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Кілька американських сенаторів, включаючи старшого демократа в юридичному комітеті верхньої палати Конгресу Дайен Файнстайн, вже виступили з вимогою провести слухання за участю глави соцмережі Марка Цукерберга. Законодавці хочуть задати йому питання щодо збору даних про користувачів і зв'язках з британською компанією Cambridge Analytica. Крім того, розслідування даного скандалу має намір провести і Європарламент.

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У вівторок стало відомо, що рада директорів Cambridge Analytica тимчасово відсторонив гендиректора Олександра Никса від управління компанією. У зв'язку з тим, що сталося в фірмі проводиться внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширенню негативної інформації щодо кандидатів в інтернеті. Раніше газета The New York Times повідомила, що британській фірмі вдалося зібрати особисті дані більш ніж 50 млн користувачів Facebook, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли виданню колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси. Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов’язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.

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У цьому контексті слід пригадати, що американський технічний фахівець і спецагент, колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. За його твердженням, PRISM дозволяє Агентству переглядати електронну пошту, прослуховувати голосові і відеочати, дивитися фотографії, відео, відстежувати файли, дізнаватися інші подробиці з соціальних мереж. У програмі PRISM беруть участь Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple і Paltalk. Тому до обіцянок Apple деякі користувачі ставляться скептично.

Система стеження зводити дані про телефонні дзвінки в єдину схему з інформацією з відкритих, комерційних та інших джерел, а також інформацією страхових ідентифікаторів, банківських кодів, профілів у Facebook, пасажирських списків на транспорті, списків виборчих дільниць тощо. Таким чином формуються метадані особи. З початку передбачалося, що систему будуть використовувати щодо громадян іноземних держав. Однак під програму збору інформації потрапляли і пересічні американці.

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