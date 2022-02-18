Reuters: финансовые лидеры G20 в заявлении "обойдут" российское наращивание вблизи Украины

Детали

Опасения, что Россия может вторгнуться в Украину, затмили встречу министров финансов G20 и управляющих центральных банков, участники которой, как ожидается, будут сосредоточены на том, как сократить меры по стимулированию в условиях кризиса, не влияя негативно на восстановление после пандемии.

В проекте заявления, с которым ознакомился Reuters, не было прямой ссылки на кризис на украинско-российской границе, а только то, что G20 лишь продолжит отслеживать риски, "включая те, что возникают из-за (текущей) геополитической напряженности".

Слово "текущий" в скобках указывает на то, что его могут исключить из окончательного коммюнике, если Россия, член G20, отбросит формулировку, пишет издание.

В проекте коммюнике руководители в сфере финансов ведущих экономик мира пообещали использовать "все доступные инструменты политики для преодоления последствий пандемии", в то же время предупреждая, что будущее политическое пространство, вероятно, будет "более узким и неравномерным".

Сейчас инфляция во многих странах повышена из-за перебоев в поставках, несоответствия спроса и предложения, а также роста цен на товары и энергоносители, говорится в проекте коммюнике.

"Центральные банки будут действовать там, где это необходимо, чтобы обеспечить стабильность цен в соответствии со своими соответствующими мандатами, оставаясь приверженными четкому информированию о своей политике", - заявили министры и руководители центробанков.

Ожидается, что лидеры G20 в сфере финансов также выразят поддержку обеспечению своевременного и доступного доступа к вакцинам, терапевтическим, диагностическим и другим медицинским средствам для стран с низким и средним уровнем дохода, в соответствии с проектом коммюнике.

Финансовые лидеры G20 опубликуют окончательное коммюнике после завершения встречи в пятницу. Переговоры проходили как виртуально, так и физически в Джакарте.

Дополнение

Различные темпы восстановления в странах мира после пандемии усложняют политику центральных банков. Ожидаемое стабильное повышение процентных ставок Федеральной резервной системы США привлекло внимание к потенциальным последствиям для развивающихся рынков.

Хотя заболеваемость коронавирусом, в частности штаммом "Омикрон", уменьшается в многих богатых странах, она все еще на высоких уровнях во многих странах, что развиваются.