Reuters: фінансові лідери G20 у заяві "обійдуть" російське нарощування біля України

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Побоювання, що Росія може вторгнутися в Україну, затьмарили зустріч міністрів фінансів G20 і керівників центральних банків, учасники якої, як очікується, будуть зосереджені на тому, як скоротити заходи зі стимулювання в умовах кризи, не впливаючи негативно на відновлення після пандемії.

У проекті заяви, з яким ознайомився Reuters, не було прямого посилання на кризу на українсько-російському кордоні, а тільки те, що G20 лише продовжить відстежувати ризики, "включаючи ті, що виникають через (поточну) геополітичну напруженість".

Слово "поточний" у дужках вказує на те, що його можуть виключити з остаточного комюніке, якщо Росія, член G20, відкине формулювання, пише видання.

У проекті комюніке керівники у сфері фінансів провідних економік світу пообіцяли використовувати "всі доступні інструменти політики для подолання наслідків пандемії", водночас попереджаючи, що майбутній політичний простір, ймовірно, буде "вужчим і нерівномірним".

Зараз інфляція в багатьох країнах підвищена через перебої в постачанні, невідповідність попиту та пропозиції, а також зростання цін на товари та енергоносії, йдеться у проекті комюніке.

"Центральні банки будуть діяти там, де це необхідно, щоб забезпечити стабільність цін у відповідності зі своїми відповідними мандатами, залишаючись прихильними чіткому інформуванню про свою політику", – заявили міністри та керівники центробанків.

Очікується, що лідери G20 у сфері фінансів також висловлять підтримку щодо забезпечення своєчасного та доступного доступу до вакцин, терапевтичних, діагностичних та інших медичних засобів для країн з низьким і середнім рівнем доходу, відповідно до проекту комюніке.

Фінансові лідери G20 опублікують остаточне комюніке після завершення зустрічі в п’ятницю. Переговори проходили як віртуально, так і фізично в Джакарті.

Доповнення

Різні темпи відновлення у країнах світу після пандемії ускладнюють політику центральних банків. Очікуване стабільне підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи США привернуло увагу до потенційних наслідків для ринків, що розвиваються.

Хоча захворюваність коронавірусом, зокрема штамом "Омікрон", зменшується в багатьох багатих країнах, вона все ще на високих рівнях у багатьох країнах, що розвиваються.