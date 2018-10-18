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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 44011 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113209 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121244 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160446 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150180 просмотра

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Рецепты от Felicitas: вино как часть трапезы

Рецепты от Felicitas: вино как часть трапезы

Киев  •  УНН

 • 23738 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Вино, в особенности сухое, прекрасное дополнение к полноценному обеду или ужину. О самых вкусных и простых сочетаниях вина и еды УНН рассказали создатели нового украинского винного бренда Felicitas.

Красное сухое вино Felicitas Pinot Noir - это благородное бархатное вино с изящными оттенками красных ягод и черного трюфеля во вкусе. Главное отличие сорта пино-нуар от каберне, это то, что пино-нуар менее танинный и от этого менее терпкий. Любителям не слишком терпких вин понравится его сочетание с блюдами из нежирного мяса.

Простой рецепт гуляша из говядины от бренда Felicitas:

Сначала нужно мелко нарезать и обжарить лук, затем добавить паприку, нарезанный чеснок, цедру лимона, ложку томатной пасты, майоран и лавровый лист. Говядину нарезать небольшими кусочками, добавить в сковороду и залить все бульоном (можно заменить луковым отваром). Потушить еще минут 40 на маленьком огне. Подавать горячим к вину Felicitas Pinot Noir со свежим хлебом.

Белое сухое вино Felicita Viorica - освежающее и полное, с ярким мускатным ароматом, нотками меда и цитрусовых во вкусе.

К белому вину подходят достаточно много продуктов, к примеру, блюда из светлого мяса, рыба, морепродукты, сыр, орехи, но стоит остановиться на сырных блюдах, так как готовить их особенно легко.

Самый ленивый рецепт к белому вину от бренда Felicitas:

Если даже у вас нет фондюшницы, вам подойдет самый простой и при этом изысканный рецепт - сырное фондю. Тут все предельно легко: потереть любой твердый сыр, добавить молоко или сливки, а также обязательно влить в смесь белое вино – оно придаст пикантную кислинку. Далее топим все это в глубокой сковороде чтобы сыр растаял, а масса загустела. Главное - фондю не должно быть слишком жидким.

Подавать блюдо лучше в той же сковороде, в которой оно готовилось, чтобы сохранить тепло и чтобы фондю не затвердело. Обязательно сочетать с багетом или с гриссини, мокая их в горячий фондю. Все это великолепие запивать ароматным белым вином Felicita Viorica.

Как писал УНН, вино линейки Felicitas было удостоено награды "Открытие года".

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