Рецепты от Felicitas: вино как часть трапезы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Вино, в особенности сухое, прекрасное дополнение к полноценному обеду или ужину. О самых вкусных и простых сочетаниях вина и еды УНН рассказали создатели нового украинского винного бренда Felicitas.
Красное сухое вино Felicitas Pinot Noir - это благородное бархатное вино с изящными оттенками красных ягод и черного трюфеля во вкусе. Главное отличие сорта пино-нуар от каберне, это то, что пино-нуар менее танинный и от этого менее терпкий. Любителям не слишком терпких вин понравится его сочетание с блюдами из нежирного мяса.
Простой рецепт гуляша из говядины от бренда Felicitas:
Сначала нужно мелко нарезать и обжарить лук, затем добавить паприку, нарезанный чеснок, цедру лимона, ложку томатной пасты, майоран и лавровый лист. Говядину нарезать небольшими кусочками, добавить в сковороду и залить все бульоном (можно заменить луковым отваром). Потушить еще минут 40 на маленьком огне. Подавать горячим к вину Felicitas Pinot Noir со свежим хлебом.
Белое сухое вино Felicita Viorica - освежающее и полное, с ярким мускатным ароматом, нотками меда и цитрусовых во вкусе.
К белому вину подходят достаточно много продуктов, к примеру, блюда из светлого мяса, рыба, морепродукты, сыр, орехи, но стоит остановиться на сырных блюдах, так как готовить их особенно легко.
Самый ленивый рецепт к белому вину от бренда Felicitas:
Если даже у вас нет фондюшницы, вам подойдет самый простой и при этом изысканный рецепт - сырное фондю. Тут все предельно легко: потереть любой твердый сыр, добавить молоко или сливки, а также обязательно влить в смесь белое вино – оно придаст пикантную кислинку. Далее топим все это в глубокой сковороде чтобы сыр растаял, а масса загустела. Главное - фондю не должно быть слишком жидким.
Подавать блюдо лучше в той же сковороде, в которой оно готовилось, чтобы сохранить тепло и чтобы фондю не затвердело. Обязательно сочетать с багетом или с гриссини, мокая их в горячий фондю. Все это великолепие запивать ароматным белым вином Felicita Viorica.
Как писал УНН, вино линейки Felicitas было удостоено награды "Открытие года".