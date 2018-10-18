Рецепти від Felicitas: вино як частина трапези

Червоне сухе вино Felicitas Pinot Noir — це благородне оксамитове вино з витонченими відтінками червоних ягід і чорного трюфеля в смаку. Головна відмінність сорту піно-нуар від каберне, це те, що піно-нуар менш танінний і від цього менш терпкий. Шанувальникам не надто терпких вин сподобається його поєднання зі стравами з нежирного м’яса.

Простий рецепт гуляшу з яловичини від бренду Felicitas:

Спочатку потрібно дрібно нарізати і обсмажити цибулю, потім додати паприку, нарізаний часник, цедру лимона, ложку томатної пасти, майоран і лавровий лист. Яловичину нарізати невеликими шматочками, додати в сковороду і залити все бульйоном (можна замінити цибульним відваром). Тушити ще хвилин 40 на маленькому вогні. Подавати гарячим до вина Felicitas Pinot Noir зі свіжим хлібом.

Біле сухе вино Felicita Viorica — освіжаюче і повне, з яскравим мускатним ароматом, нотками меду і цитрусових у смаку.

До білого вина підходять досить багато продуктів, наприклад, страви з світлого м’яса, риба, морепродукти, сир, горіхи, але варто зупинитися на сирних стравах, оскільки готувати їх особливо легко.

Найледачіший рецепт до білого вина від бренду Felicitas:

Якщо навіть у вас немає фондюшниці, вам підійде найпростіший і при цьому вишуканий рецепт — сирне фондю. Тут все дуже просто: потерти будь-який твердий сир, додати молоко або вершки, а також обов’язково влити в суміш біле вино — воно додасть пікантну кислинку. Далі топимо все це в глибокій сковороді, щоб сир розтанув, а маса загусла. Головне — фондю не повинно бути занадто рідким.

Подавати страву краще в тій же сковороді, в якій воно готувалося, щоб зберегти тепло і щоб фондю не застигло. Обов’язково поєднувати з багетом або з гріссіні, мокаючи їх в гарячий фондю. Усю цю смакоту запивати ароматним білим вином Felicita Viorica.

Як писав УНН, вино лінійки Felicitas було удостоєно нагороди “Відкриття року”.