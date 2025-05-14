Рецепт провала: состояние известного шеф-повара Пайка упало из-за фальш-маркировки ингредиентов

Состояние известного южнокорейского шеф-повара Пайка, которого называют вторым Гордоном Рамзи, падает. Одной из причин стала фальш-маркировка ингредиентов для блюд как "местного производства" в его флагманской сети ресторанов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, сеть ресторанов, имеющая около 2900 торговых точек, обвинили в нарушениях, связанных с неправильной маркировкой некоторых ингредиентов как продуктов местного производства.

Как пишет издание, онлайн-петиции граждан в прошлом месяце привели к полицейскому расследованию.

И хотя компания не ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию, Пайк и она извинились.

"Имея главные приоритеты в этическом управлении и безопасности пищевых продуктов, мы проводим полную перестройку как внутренней системы, так и внешних объектов", – говорится в заявлении компании в прошлом месяце.

Поскольку извинения не смогли укрепить доверие, судя по положению дел с ценами на акции, шеф-повар на прошлой неделе заявил, что не будет подписывать никаких новых телевизионных обязательств, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе – ресторанном.

Сеть заведений пытается вернуть доверие скидками

Основанная в 1994 году, сеть ресторанов предлагает доступные меню и непринужденную атмосферу. Компания владеет около 25 брендами, включая New Maul Restaurant, Hong Kong Banjum и Paik's Coffee.

Из-за последних событий и затруднительного положения Пайка в связи с нанесенным франшизе ущербом, компания предложила посетителям временную 50% скидку на свое меню, чтобы вернуть лояльность клиентов.

Благодаря чему Пайк стал знаменитым

Местные СМИ окрестили Пайка южнокорейским Гордоном Рамзи. Он воспользовался успехом сериала Netflix "Кулинарные войны" и в ноябре попал в блокбастер, что принесло ему листинг на акциях.

Известный шеф-повар также создал базу подписчиков в 6,6 миллиона для своего канала на YouTube, где публикуются видео, связанные с едой, от простых рецептов, которые можно воспроизвести дома, до путешествий за границу в поисках местной кухни. Его популярность возросла благодаря растущему присутствию в различных телевизионных кулинарных шоу.

В настоящее время Пайк Чон Вону принадлежат 60% акций компании The Born Korea. Сегодня эта доля оценивается примерно в 245 млрд вон (174 млн долларов), что меньше половины (43%) от пикового показателя, который зафиксировали вскоре после листинга.

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