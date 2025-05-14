Рецепт провалу: статки відомого шеф-кухаря Пайка впали через фальш-маркування інгредієнтів

Статки відомого південнокорейського шеф-кухаря Пайка, якого називають другим Гордоном Рамзі, падають. Однією з причин стало фальш-маркування інгредієнтів для страв як "місцевого виробництва" у його флагманській мережі ресторанів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє видання, мережу ресторанів, яка має близько 2900 торгових точок, звинуватили у порушеннях, пов’язаних із неправильним маркуванням деяких інгредієнтів як продуктів місцевого виробництва.

Як пише видання, онлайн-петиції громадян минулого місяця призвели до поліцейського розслідування.

І хоча компанія не відповіла на електронний лист із проханням прокоментувати ситуацію, Пайк та вона вибачилися.

"Маючи головні пріоритети в етичному управлінні та безпеці харчових продуктів, ми проводимо повну перебудову як внутрішньої системи, так і зовнішніх об'єктів", – йдеться у заяві компанії минулого місяця.

Оскільки вибачення не змогли зміцнити довіру, судячи із положення справ із цінами на акції, шеф-кухар минулого тижня заявив, що не підписуватиме жодних нових телевізійних зобов'язань, щоб зосередитися на своєму бізнесі – ресторанному.

Мережа закладів намагається повернути довіру знижками

Заснована в 1994 році, мережа ресторанів пропонує доступні меню та невимушену атмосферу. Компанія володіє близько 25 брендами, включаючи New Maul Restaurant, Hong Kong Banjum та Paik's Coffee.

Через останні події й скрутне становище Пайка у зв'язку із завданою франшизі шкодою, компанія запропонувала відвідувачам тимчасову 50% знижку на своє меню, щоб повернути лояльність клієнтів.

Завдяки чому Пайк став знаменитим

Місцеві ЗМІ охрестили Пайка південнокорейським Гордоном Рамзі. Він скористався успіхом серіалу Netflix "Кулінарні війни" та у листопаді потрапив до блокбастера, що принесло йому лістинг на акціях.

Відомий шеф-кухар також створив базу підписників у 6,6 мільйона для свого каналу на YouTube, де публікуються відео, пов'язані з їжею, від простих рецептів, які можна відтворити вдома, до подорожей за кордон у пошуках місцевої кухні. Його популярність зросла завдяки зростаючій присутності в різних телевізійних кулінарних шоу.

Наразі Пайк Чон Вону належать 60% акцій компанії The Born Korea. Сьогодні ця частка оцінюється приблизно у 245 млрд вон (174 млн доларів), що менше половини (43%) від пікового показника, який зафіксували невдовзі після лістингу.

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