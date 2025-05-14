Рецепт провалу: статки відомого шеф-кухаря Пайка впали через фальш-маркування інгредієнтів
Київ • УНН
Мережу ресторанів Пайка звинуватили у неправильному маркуванні інгредієнтів. Шеф-кухар припинив зйомки на ТБ, щоб врятувати бізнес та запропонував знижки.
Статки відомого південнокорейського шеф-кухаря Пайка, якого називають другим Гордоном Рамзі, падають. Однією з причин стало фальш-маркування інгредієнтів для страв як "місцевого виробництва" у його флагманській мережі ресторанів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
Як повідомляє видання, мережу ресторанів, яка має близько 2900 торгових точок, звинуватили у порушеннях, пов’язаних із неправильним маркуванням деяких інгредієнтів як продуктів місцевого виробництва.
Як пише видання, онлайн-петиції громадян минулого місяця призвели до поліцейського розслідування.
І хоча компанія не відповіла на електронний лист із проханням прокоментувати ситуацію, Пайк та вона вибачилися.
"Маючи головні пріоритети в етичному управлінні та безпеці харчових продуктів, ми проводимо повну перебудову як внутрішньої системи, так і зовнішніх об'єктів", – йдеться у заяві компанії минулого місяця.
Оскільки вибачення не змогли зміцнити довіру, судячи із положення справ із цінами на акції, шеф-кухар минулого тижня заявив, що не підписуватиме жодних нових телевізійних зобов'язань, щоб зосередитися на своєму бізнесі – ресторанному.
Мережа закладів намагається повернути довіру знижками
Заснована в 1994 році, мережа ресторанів пропонує доступні меню та невимушену атмосферу. Компанія володіє близько 25 брендами, включаючи New Maul Restaurant, Hong Kong Banjum та Paik's Coffee.
Через останні події й скрутне становище Пайка у зв'язку із завданою франшизі шкодою, компанія запропонувала відвідувачам тимчасову 50% знижку на своє меню, щоб повернути лояльність клієнтів.
Завдяки чому Пайк став знаменитим
Місцеві ЗМІ охрестили Пайка південнокорейським Гордоном Рамзі. Він скористався успіхом серіалу Netflix "Кулінарні війни" та у листопаді потрапив до блокбастера, що принесло йому лістинг на акціях.
Відомий шеф-кухар також створив базу підписників у 6,6 мільйона для свого каналу на YouTube, де публікуються відео, пов'язані з їжею, від простих рецептів, які можна відтворити вдома, до подорожей за кордон у пошуках місцевої кухні. Його популярність зросла завдяки зростаючій присутності в різних телевізійних кулінарних шоу.
Наразі Пайк Чон Вону належать 60% акцій компанії The Born Korea. Сьогодні ця частка оцінюється приблизно у 245 млрд вон (174 млн доларів), що менше половини (43%) від пікового показника, який зафіксували невдовзі після лістингу.
Голуб замість качки: у Мадриді закрили китайський ресторан через підміну страв й антисанітарію09.04.25, 17:40 • 12345 переглядiв