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Ресторанный комплекс горел в Киевской области

Киев • УНН

 • 13386 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киевской области пожарные ликвидировали возгорание ресторанного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Ресторанный комплекс горел в Киевской области

"30 декабря в 13:22 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о возгорании ресторанного комплекса "Мега - спорт" в г. Узин", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, по прибытию на место происшествия спасателями установлено, что горит крыша здания ресторана на площади 150 кв. м. Пожар локализован в 14:24 и ликвидирован в 15:15. Во время тушения пожара привлекались 6 единиц техники и 29 человек личного состава.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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