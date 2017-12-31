Ресторанний комплекс горів на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Київській області пожежні підрозділи ліквідували займання ресторанного комплексу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“30 грудня о 13:22 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про загорання ресторанного комплексу „Мега — спорт“ в м. Узин”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, по прибуттю на місце події рятувальниками встановлено, що горить дах будівлі ресторану на площі 150 кв. м. Пожежу локалізовано о 14:24 та ліквідовано о 15:15. Під час гасіння пожежі залучались 6 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу.
Постраждалих немає. Причина пожежі наразі встановлюється.