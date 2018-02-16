Реставрация стены Старой крепости в Каменец-Подольском продлится несколько месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Реставрация стены Старой крепости в Каменец-Подольском продлится несколько месяцев. Об этом сообщили УНН в администрации музея.
"Сейчас там проводятся работы по устранению последствий обвала, потому что еще некоторые фрагменты стены могут обвалиться. Далее будет проведено техническое обследование этого участка, чтобы выявить причины обвала, подготовить документацию. И только после этого начнутся сами работы. В общем реставрация продлится несколько месяцев, точнее сейчас трудно сказать", - сообщили в администрации.
Также отмечено, что приблизительная стоимость ремонтных работ пока тоже неизвестна, поскольку сначала нужно провести полное обследование участка.
Напомним, в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) сегодня обвалилась часть стены северного бастиона Старой крепости.