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Реставрація стіни Старої фортеці у Кам'янці-Подільському триватиме кілька місяців

Реставрація стіни Старої фортеці у Кам'янці-Подільському триватиме кілька місяців

Київ • УНН

 • 25333 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН.  Реставрація стіни Старої фортеці в Кам'янці-Подільському триватиме кілька місяців. Про це УНН повідомили в адміністрації музею.

"Зараз там проводяться роботи з усунення наслідків обвалу, бо ще деякі фрагменти стіни можуть обвалитись. Далі буде проведено технічне обстеження цієї ділянки, щоб виявити причини обвалу, підготувати документацію. І лише після цього почнуться самі роботи. Загалом реставрація триватиме кілька місяців, точніше зараз важко сказати", - повідомили у адміністрації.

Також відзначено, що приблизна вартість ремонтних робіт поки теж невідома, оскільки спочатку треба провести повне обстеження ділянки.

Нагадаємо, у місті Кам'янець-Подільський (Хмельницька область) сьогодні обвалилася частина стіни північного бастіону Старої фортеці.

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