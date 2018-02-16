Реставрація стіни Старої фортеці у Кам'янці-Подільському триватиме кілька місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Реставрація стіни Старої фортеці в Кам'янці-Подільському триватиме кілька місяців. Про це УНН повідомили в адміністрації музею.
"Зараз там проводяться роботи з усунення наслідків обвалу, бо ще деякі фрагменти стіни можуть обвалитись. Далі буде проведено технічне обстеження цієї ділянки, щоб виявити причини обвалу, підготувати документацію. І лише після цього почнуться самі роботи. Загалом реставрація триватиме кілька місяців, точніше зараз важко сказати", - повідомили у адміністрації.
Також відзначено, що приблизна вартість ремонтних робіт поки теж невідома, оскільки спочатку треба провести повне обстеження ділянки.
Нагадаємо, у місті Кам'янець-Подільський (Хмельницька область) сьогодні обвалилася частина стіни північного бастіону Старої фортеці.