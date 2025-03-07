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Республиканцы требуют от Трампа восстановить помощь Украине

Киев • УНН

 • 25577 просмотра

Республиканские законодатели выступают против решения Трампа о приостановлении военной и разведывательной помощи Украине. Они предупреждают о негативных последствиях для обороноспособности Украины и ее позиций на переговорах с рф.

Республиканцы требуют от Трампа восстановить помощь Украине

Республиканские законодатели призывают президента США Дональда Трампа отменить решение о приостановке военной и разведывательной помощи Украине. Они предупреждают, что длительная приостановка американской помощи окажет серьезное негативное воздействие. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

Республиканцы признают, что Трамп имеет право временно приостановить поставки оружия в Украину, давить на союзников по НАТО для увеличения их взносов и создать окно для переговоров о мирном соглашении.

Но они предупреждают, что остановка потока оружия и боеприпасов в Украину на слишком долгий срок может иметь разрушительное влияние на боеспособность Украины, что подорвет ее рычаги влияния в переговорах с Россией.

Законодатели от Республиканской партии заявляют, что обмен разведданными должен быть восстановлен немедленно.

Сенатор Том Тиллис (штат Северная Каролина), ведущий сторонник поддержки Украины, предупредил, что пауза в помощи может быть выгодна Путину. Он сказал, что Украина имеет достаточно оружия и боеприпасов, чтобы удерживать линию фронта, но выразил надежду, что пауза в военной помощи не будет длительной.

Глава Комитета Сената по ассигнованиям Сьюзан Коллинз (штат Мэн) также заявила, что выступает против прекращения военной помощи.

Напоминаем

США пошли на заморозку предоставления разведывательных данных Украине после решения администрации Трампа о приостановке военной помощи. Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной данными США, однако Великобритания намерена предоставлять такие данные, несмотря на требования США.

Аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила доступ к своим спутниковым снимкам для Украины.

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