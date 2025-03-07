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Республіканці вимагають від Трампа відновити допомогу Україні

Київ • УНН

 • 25582 перегляди

Республіканські законодавці виступають проти рішення Трампа про призупинення військової та розвідувальної допомоги Україні. Вони попереджають про негативні наслідки для обороноздатності України та її позицій у переговорах з рф.

Республіканці вимагають від Трампа відновити допомогу Україні

Республіканські законодавці закликають президента США Дональда Трампа скасувати рішення про призупинення військової та розвідувальної допомоги Україні. Вони попереджают, що тривале припинення американської допомоги матиме серйозний негативний ефект. Про це повідомляє The Hill, пише УНН.

Республіканці визнають, що Трамп має право тимчасово припинити постачання зброї в Україну, тиснути на союзників по НАТО для збільшення їхніх внесків і створення вікна для переговорів про мирну угоду.

Але вони попереджають, що зупинка потоку зброї і боєприпасів в Україну на занадто довгий час може мати руйнівний вплив на боєздатність України, що підірве її важелі впливу в переговорах з росією.

Законодавці від Республіканської партії заявляють, що обмін розвідданими має бути відновлений негайно.

Сенатор Том Тілліс (штат Північна Кароліна), провідний прихильник підтримки України, попередив, що пауза в допомозі може бути корисною для путіна. Він сказав, що Україна має достатньо зброї та боєприпасів, щоб утримувати лінію фронту, але висловив сподівання, що пауза у військовій допомозі не буде тривалою.

Голова Комітету Сенату з питань асигнувань Сьюзан Коллінз (штат Мен) також заявила, що виступає проти припинення військової допомоги.

Нагадаємо

США пішли на заморозку з наданням розвідувальних даних Україні після рішення адміністрації Трампа про призупинення військової допомоги. Вашингтон заборонив Великій Британії ділитися з Україною даними США, проте Британія має намір надавати такі дані, попри вимоги США.

Аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для України.

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