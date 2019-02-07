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Репетиторы должны задекларировать доходы до 1 мая

Репетиторы должны задекларировать доходы до 1 мая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Лицам, которые предоставляют услуги репетиторов, следует задекларировать доходы до 1 мая 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГФС.

"Если преподаватель-репетитор не является физическим лицом - предпринимателем, но постоянно оказывает репетиторские услуги физическим лицам, то он обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года, а также уплатить налог с таких доходов", - указали налоговики.

Как отмечается, налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2018 год преподавателям-репетиторам следует подать до 1 мая 2019 года по месту налогового адреса (регистрации) по форме налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 02.10.2015 № 859 в редакции приказа Министерства финансов Украины от 06.06.2017 № 556.

Сумму налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военному сбору, указанную в годовой налоговой декларации, такие лица самостоятельно платят до 1 августа 2019 года.

"Доходы от репетиторства согласно НКУ облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18 процентов. Также из указанных доходов производится военный сбор по ставке 1,5 процента", - указали в ведомстве.

Напомним, украинцы в прошлом году задекларировали на 16% больше доходов.

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