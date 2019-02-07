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Репетитори мають задекларувати доходи до 1 травня

Репетитори мають задекларувати доходи до 1 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Особам, які надають репетиторські послуги, слід задекларувати доходи до 1 травня 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДФС.

"Якщо викладач-репетитор не є фізичною особою – підприємцем, але постійно надає репетиторські послуги фізичним особам, то він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів", - вказали податківці.

Як зазначається, податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2018 рік викладачам-репетиторам слід подати до 1 травня 2019 року за місцем податкової адреси (реєстрації) за формою Податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556.

Суму податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, зазначену в річній податковій декларації, такі особи самостійно сплачують до 1 серпня 2019 року.

"Доходи від репетиторства згідно з ПКУ оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків. Також із вказаних доходів справляється військовий збір за ставкою 1,5 відсотка", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, українці торік задекларували на 16% більше доходів.

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