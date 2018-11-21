Рэпера Tekashi69 обвинили в вооруженном нападении: ему грозит пожизненное заключение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В США 18 листопапада правоохранители задержали рэпера Tekashi69 (настоящее имя Даниэль Эрнандес, также известный как 6ix9ine) по подозрению в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на таблоид TMZ.
Музыканту предъявили шесть обвинений, среди которых незаконное владение оружием и рэкет. 22-летнему хип-хоп-исполнителю грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Обвинения также предъявлены предполагаемым сообщникам Tekashi, его экс-менеджеру и двум членам банды Nine Trey Bloods, куда якобы входит рэпер.
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Адвокат 6ix9ine Лэнс Лаззаро сообщил журналистам, что его подзащитного поместили в Столичный центр заключения (The Metropolitan Detention Center) в Бруклине из-за его “статуса знаменитости”. Сейчас он находится под арестом.
При избрании меры пресечения адвокат ходатайствовал о том, чтобы суд отпустил музыканта под залог в размере 1 млн долларов. Однако, суд отказал в таком решении, сославшись на явные доказательства причастности рэпера к преступлению. В доме музыканта найден пистолет и доказательства, указывающие на его связь с вооруженным ограблением, передает телеканал ABC7.
По словам представителей прокуратуры, Tekashi участвовал в нападении на членов вражеской банды в центре Нью-Йорка в апреле.
Как ранее информировал УНН, 30 октября в Новом Орлеане в результате стрельбы погиб рэпер Young Greatness (настоящее имя Теодор Джонс).