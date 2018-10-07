У Нью-Йорку застрелили репера Hollywood Play

За її даними, 35-річний Снайдер минулої ночі вів музичний супровід святкування дня народження клієнта в нічному клубі Tavern Lounge. Близько 3:16 ночі (10:15 у Києві) седан чорного кольору під’їхав до закладу, з салону вискочив невідомий чоловік, який відкрив стрілянину по реперу, що виходив з клубу. Останній отримав вогнепальні поранення в ногу і шию і помер в лікарні.

Поліція, як пише видання, не може підтвердити, що замах було скоєно саме на репера. Однак бармен з Tavern Lounge, який був очевидцем того, що сталося, стверджує, що той, хто стріляв цілився саме в Снайдера. Причини вбивства з’ясовуються. Знайомі репера губляться в здогадах, хто і з якої причини вирішив розправитися з чоловіком, який захоплювався хіп-хопом.

Це не перше вбивство представників даного напрямку сучасної музики в США за останні місяці. Репер XXXTentacion загинув 18 червня в Майамі (штат Флорида). За даними поліції, невідомий підбіг до музиканта, зробив у нього кілька пострілів, забрав сумку і втік з місця злочину. За підозрою в причетності до нападу були заарештовані чотири людини.