У Майамі скоєно замах на репера XXXTentacion
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Майамі скоєно замах на репера XXXTentacion (Джасей Двейн Онфрой). Він був доставлений до шпиталю в критичному стані, пізніше у поліції підтвердили, що Онфрой помер у лікарні, повідомляє УНН з посиланням на Stereogum.
За даними видання, молодий чоловік вибирав собі мотоцикл у районі Дірфілд-Біч, коли хтось підійшов до нього і вистрілив. За словами свідків, у молодої людини відсутня пульс.
У липні 2016 року Онфроя взяли під арешт та висунули обвинувачення за грабіж зі використанням смертоносної зброї. Внісши заставу в 10,000 доларів, Онфрой продовжив роботу над своїм дебютним альбомом “Bad Vibes Forever”. Вихід альбому планувався на 31 жовтня 2016 року, однак дату довелося відкласти, адже на початку жовтня Онфроя заарештували та звинуватили у незаконному позбавленні волі, тиску на свідка та нападі з нанесенням тілесних ушкоджень вагітній жертві (колишній дівчині репера на ім’я Женева). 14 грудня 2017 року Онфроя знову взяли під під скоригований домашній арешт за порушення правил застави.
Місцеве видання The Miami New Times раніше в червні опублікувало матеріал про Онфрой, в якому була викладена історія його правопорушень. Також в матеріал було включено інтерв’ю з його колишньою дівчиною, яка звинуватила репера в сексуальному, фізичному та емоційному насильстві.
Нагадаємо, в травні поточного року США застрелили американського хіп-хоп виконавця Лонні Тейлора, який виступав під псевдонімом Ліл Лонні (Lil Lonnie). 22-річного артиста вбили, коли він перебував за кермом своєї машини.