У США застрелили репера Young Greatness
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Новому Орлеані в результаті стрілянини загинув репер Young Greatness (справжнє ім’я Теодор Джонс). Про це повідомляє Billboard із посиланням на поліцію, інформує УНН.
Стрілянина сталася 29 жовтня біля ресторану Waffle House. Відзначається, що зараз поліції невідомі обставини смерті реп-виконавця.
Сингл Young Greatness “Moolah” зайняв 85-й рядок у Billboard Hot 100 в травні 2016 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Торонто застрелили репера Smoke Dawg
Як раніше інформував УНН, Френк Снайдер, що виконує реп під псевдонімом Hollywood Play, був убитий в неділю в ході збройного нападу в районі Квінс.
19 червня поточного року в Майамі скоєно замах на репера XXXTentacion (Джасей Двейн Онфрой). Він був доставлений до шпиталю в критичному стані, пізніше у поліції підтвердили, що Онфрой помер у лікарні.