В США застрелили рэпера Young Greatness
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Новом Орлеане в результате стрельбы погиб рэпер Young Greatness (настоящее имя Теодор Джонс). Об этом сообщает Billboard со ссылкой на полицию, передает УНН.
Стрельба произошла 29 октября около ресторана Waffle House. Отмечается, что сейчас полиции неизвестны обстоятельства смерти рэп-исполнителя.
Сингл Young Greatness “Moolah” занял 85-ю строчку в Billboard Hot 100 в мае 2016 года.
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Как ранее информировал УНН, Фрэнк Снайдер, исполняющий рэп под псевдонимом Hollywood Play, был убит в воскресенье в ходе вооруженного нападения в районе Квинс.
19 июня текущего года в Майами совершено покушение на рэпера XXXTentacion (Джас Дуэйн Онфрой). Он был доставлен в госпиталь в критическом состоянии, позже в полиции подтвердили, что Онфрой умер в больнице.