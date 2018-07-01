У Торонто застрелили репера Smoke Dawg
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Канадський репер Smoke Dawg застрелений в суботу ввечері в Торонто. Про це пише журнал New Musical Express, інформує УНН.
Раніше телеканал CTV повідомив, що двоє людей померли від вогнепальних поранень, отриманих в результаті стрілянини в центральній частині Торонто на перетині вулиць Куїн і Пітер. Імовірно, вогонь відкрили двоє невідомих, які зникли з місця злочину на автомобілі.
Про те, що серед загиблих виявився 21-річний Smoke Dawg, повідомили його друзі в соціальних мережах, висловивши свої співчуття. Поліція, проте, поки не підтвердила особу жертв.
Smoke Dawg відомий співпрацею з виконавцями Скепта і Дрейк. Повідомляється, що молодий репер працював над своїм першим студійним альбомом.
Як повідомляв УНН, нещодавно у Майамі скоєно замах на репера XXXTentacion, в результаті якого — той загинув.