Репера Tekashi69 звинуватили у збройному нападі: йому загрожує довічне ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У США 18 листопапада правоохоронці затримали репера Tekashi69 (справжнє ім'я Даніель Ернандес, також відомий як 6ix9ine) за підозрою у скоєнні декількох злочинів. Про це повідомляє УНН із посиланням на таблоїд TMZ.
Музиканту пред’явили шість звинувачень, серед яких незаконне володіння зброєю та рекет. 22-річному хіп-хоп-виконавцю загрожує від 25 років до довічного ув’язнення. Звинувачення також пред’явлені передбачуваним спільникам Tekashi, його екс-менеджеру та двом членам банди Nine Trey Bloods, куди нібито входить репер.
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Адвокат 6ix9ine Ленс Лаззаро повідомив журналістам, що його підзахисного помістили у Столичний центр ув’язнення (The Metropolitan Detention Center) у Брукліні через його “статус знаменитості”. Наразі він перебуває під арештом.
Під час обрання запобіжного заходу адвокат клопотав про те, щоб суд відпустив музиканта під заставу у розмірі 1 мільйон доларів. Однак, суд відмовив у такому рішенні, пославшись на явні докази причетності репера до злочину. У будинку музиканта знайдений пістолет і докази, що вказують на його зв’язок з озброєним пограбуванням, передає телеканал ABC7.
За словами представників прокуратури, Tekashi брав участь у нападі на членів ворожої банди у центрі Нью-Йорка в квітні.
Як раніше інформував УНН, 30 жовтня у Новому Орлеані в результаті стрілянини загинув репер Young Greatness (справжнє ім’я Теодор Джонс).