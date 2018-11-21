Репера Tekashi69 звинуватили у збройному нападі: йому загрожує довічне ув'язнення

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У США 18 листопапада правоохоронці затримали репера Tekashi69 (справжнє ім'я Даніель Ернандес, також відомий як 6ix9ine) за підозрою у скоєнні декількох злочинів. Про це повідомляє УНН із посиланням на таблоїд TMZ.