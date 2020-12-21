Рэпера Моргенштерна не пустят в Украину в случае посещения им оккупированного Крыма - ГПСУ

"Могу сообщить, что Государственная пограничная служба осуществляет свои полномочия по установлению обстоятельств, когда иностранные граждане посещают оккупированный Крым. Если нам поступит отдельная информация о возможном посещении временно оккупированного Крыма отдельным лицом, обязательно будет проведена проверка. Кроме того, наши подразделения, которые этим занимаются, также в случае установления возможных обстоятельств незаконного посещения Крыма проведут необходимую проверку. В случае въезда такого лица при пересечении границы эти обстоятельства будут проверяться более подробно, если они будут подтверждены, то иностранным гражданам, или этот (рэпер Моргенштерн - ред.), или любой другой, по которому есть информация о незаконном посещения Крыма, получит, во-первых, отказ во въезде, а также трехлетний запрет (на въезд - ред.)", - рассказал Демченко.

Ранее, в октябре этого года, рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, прокомментировал вопрос посещения Крыма, отвечая на просьбу своих фанатов выступить там с концертами. "В Крым давайте? Я бы с радостью в Крым, но, к сожалению, в реальном мире, если я туда поеду - меня в Украину тогда не пустят", - заявил рэпер.

Отметим, российский рэпер Моргенштерн запланировал три концерта в Украине на июнь.

Напомним, музыканту и актеру Петру Мамонову запретили въезд в Украину.