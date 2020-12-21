Репера Моргенштерна не пустять до України у разі відвідин ним окупованого Криму - ДПСУ

“Можу повідомити, що Державна прикордонна служба здійснює свої повноваження, щодо встановлення обставин, коли іноземні громадяни відвідують окупований Крим. Якщо нам надійде окрема інформація про можливе відвідування тимчасово окупованого Криму окремою особою, обов’язково буде проведена перевірка. Окрім того, наші підрозділи, які цим займаються, також у разі встановлення можливих обставин незаконного відвідування Криму проведуть необхідну перевірку. У разі в’їзду такої особи під час перетину кордону ці обставини будуть перевірятися більш детально, якщо вони будуть підтверджені, то іноземним громадянам, або цей (репер Моргенштерн — ред.), або будь-який інший, по якому є інформація про незаконне відвідування Криму, отримає, по-перше, відмову у в’їзді, а також трирічну заборону (на в’їзд —ред.)”, — розповів Демченко.

Раніше, у жовтні цього року, репер Алішер Валєєв, відомий як Моргенштерн, прокоментував питання відвідування Криму, відповідаючи на прохання своїх фанатів виступити там з концертами. “В Крим давайте? Я б з радістю в Крим, але, на жаль, у реальному світі, якщо я туди поїду — мене в Україну тоді не пустять”, — заявив репер.

Зазначимо, російський репер Моргенштерн запланував три концерти в Україні на червень.

Нагадаємо, музиканту та актору Петру Мамонову заборонили в’їзд до України.