Музиканту та актору Петру Мамонову заборонили в'їзд до України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Через відвідування тимчасово окупованого Криму російському рок-музиканту й актору Петру Мамонову на три роки заборонено в'їзд до України. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Учора, в аеропорту "Бориспіль", під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" зупинили двох громадян РФ. Іноземці порушили порядок в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим. Одним з них виявився російський рок-музикант, учасник гурту "Звуки Му", актор та радіоведучий – громадянин М", - повідомили прикордонники.
Зазначається, що Мамонов, разом з громадянкою РФ, прямував в Україну, начебто, з приватною метою.
Під час заходів контролю прикордонники встановили, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим.
"Враховуючи усі обставини, співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцям в перетинанні кордону та обом на три роки заборонили в’їзд в Україну. Громадяни РФ вибули назад зворотним авіарейсом", - підсумували в ДПСУ.
Нагадаємо, ведуча новин російського телеканалу “РБК” отримала заборону в’їзду на 3 роки через відвідування Криму.