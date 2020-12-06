Музиканту та актору Петру Мамонову заборонили в'їзд до України

"Учора, в аеропорту "Бориспіль", під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" зупинили двох громадян РФ. Іноземці порушили порядок в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим. Одним з них виявився російський рок-музикант, учасник гурту "Звуки Му", актор та радіоведучий – громадянин М", - повідомили прикордонники.

Зазначається, що Мамонов, разом з громадянкою РФ, прямував в Україну, начебто, з приватною метою.

Під час заходів контролю прикордонники встановили, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим.

"Враховуючи усі обставини, співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцям в перетинанні кордону та обом на три роки заборонили в’їзд в Україну. Громадяни РФ вибули назад зворотним авіарейсом", - підсумували в ДПСУ.

Нагадаємо, ведуча новин російського телеканалу “РБК” отримала заборону в’їзду на 3 роки через відвідування Криму.