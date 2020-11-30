З'їздила в Крим: ведучій новин російського каналу заборонили в’їзд в Україну

“Заходи з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані території України, Державна прикордонна служба проводить постійно. Одну з порушниць, громадянку Молдови, прикордонники зупинили вчора на Вінниччині. Жінка слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії”, — вказали у відомстві.

Зазначається, що український кордон вона перетинала в пункті пропуску “Могилів-Подільський”.

"Під час паспортного контролю стосовно громадянки спрацювала база даних прикордонного відомства, адже до її спроби перетнути кордон співробітники ДПСУ вже мали попередню інформацію про її незаконні подорожі в окупований Крим", - додали у ДПСУ.

Для з’ясування всіх обставин була проведена додаткова перевірка. "Як вдалося встановити, 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі “РБК”, а до цього — на низці інших каналів. Влітку 2018 року дана особа в порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї відвідувала український півострів. На нього вона потрапляла з території РФ", - вели далі у відомстві.

"За такі дії прикордонники відмовили іноземці в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну. Наразі її повернуто у зворотному напрямку", - зазначили у ДПСУ.

Додамо, днями оператору “Russia Today” заборонили в’їзд в Україну на три роки.