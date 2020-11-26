Оператору “Russia Today” заборонили в’їзд в Україну на три роки

“Державна прикордонна служба продовжує системну роботу з виявлення осіб, які в порушення законодавства незаконно відвідують тимчасово окуповані території України. Черговим порушником виявився оператор телеканалу „Russia Today“, громадянин Російської Федерації”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що іноземець 1971 року народження слідував в Україну автомобілем. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску “Кучурган”, що в Одеській області. Чоловік заявляв, що планує транзитом проїхати з Молдови в Росію. Проте під час паспортного контролю стосовно росіянина спрацювала база даних. Як з’ясувалося, у прикордонників відносно нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого його країною Криму.

“У ході додаткової перевірки співробітники Подільського прикордонного загону також встановили, що в період окупації півострова дана особа потрапляла туди з території РФ авіаційним сполученням. В Криму чоловік проводив відеозйомки для телеканалу „Russia Today“. Через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.