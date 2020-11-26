Оператору “Russia Today” заборонили в’їзд в Україну на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Прикордонники заборонили оператору російського телеканалу “Russia Today” в’їзд до України на три роки через відвідування окупованого Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
“Державна прикордонна служба продовжує системну роботу з виявлення осіб, які в порушення законодавства незаконно відвідують тимчасово окуповані території України. Черговим порушником виявився оператор телеканалу „Russia Today“, громадянин Російської Федерації”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що іноземець 1971 року народження слідував в Україну автомобілем. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску “Кучурган”, що в Одеській області. Чоловік заявляв, що планує транзитом проїхати з Молдови в Росію. Проте під час паспортного контролю стосовно росіянина спрацювала база даних. Як з’ясувалося, у прикордонників відносно нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого його країною Криму.
“У ході додаткової перевірки співробітники Подільського прикордонного загону також встановили, що в період окупації півострова дана особа потрапляла туди з території РФ авіаційним сполученням. В Криму чоловік проводив відеозйомки для телеканалу „Russia Today“. Через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.