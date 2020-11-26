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Оператору "Russia Today" запретили въезд в Украину на три года

Оператору "Russia Today" запретили въезд в Украину на три года

Киев  •  УНН

 • 10720 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Пограничники запретили оператору российского телеканала "Russia Today" въезд в Украину на три года после посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Государственная пограничная служба продолжает системную работу по выявлению лиц, которые в нарушение законодательства незаконно посещают временно оккупированные территории Украины. Очередным нарушителем оказался оператор телеканала "Russia Today", гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Установлено, что иностранец 1971 года следовал в Украину на автомобиле. Для пересечения границы он избрал пункт пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию. Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма.

"В ходе дополнительной проверки сотрудники Подольского пограничного отряда также установили, что в период оккупации полуострова данное лицо попадало туда с территории РФ авиационным сообщением. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала "Russia Today". Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

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