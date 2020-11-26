Оператору "Russia Today" запретили въезд в Украину на три года
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Пограничники запретили оператору российского телеканала "Russia Today" въезд в Украину на три года после посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Государственная пограничная служба продолжает системную работу по выявлению лиц, которые в нарушение законодательства незаконно посещают временно оккупированные территории Украины. Очередным нарушителем оказался оператор телеканала "Russia Today", гражданин Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Установлено, что иностранец 1971 года следовал в Украину на автомобиле. Для пересечения границы он избрал пункт пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию. Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма.
"В ходе дополнительной проверки сотрудники Подольского пограничного отряда также установили, что в период оккупации полуострова данное лицо попадало туда с территории РФ авиационным сообщением. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала "Russia Today". Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.