Рэпер группы Gorillaz Del The Funky Homosapien серьезно пострадал, упав со сцены во время концерта

Del, можно назвать ветераном рэпа. Он находится на сцене уже почти 30 лет, в том числе в составе группы Hieroglyphics.

Он был доставлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.

После того, как он покинул фестиваль и направился в больницу, он подтвердил, что получает “отличную” медицинскую помощь.

“Спасибо всем за любовь!”, — написал он в Facebook. “Я нормально себя чувствую, немного побуду в больнице, но забота здесь отличная”.