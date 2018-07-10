Рэпер группы Gorillaz Del The Funky Homosapien серьезно пострадал, упав со сцены во время концерта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Gorillaz остановили свое выступление на фестивале Roskilde в Германии, после того как рэппер Del The Funky Homosapien свалился со сцены во время исполнения своего куплета в треке “Clint Eastwood”, сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Del, можно назвать ветераном рэпа. Он находится на сцене уже почти 30 лет, в том числе в составе группы Hieroglyphics.
Он был доставлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.
После того, как он покинул фестиваль и направился в больницу, он подтвердил, что получает “отличную” медицинскую помощь.
“Спасибо всем за любовь!”, — написал он в Facebook. “Я нормально себя чувствую, немного побуду в больнице, но забота здесь отличная”.