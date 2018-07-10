Репер гурту Gorillaz Del The Funky Homosapien серйозно постраждав, впавши зі сцени під час концерту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Gorillaz зупинили свій виступ на фестивалі Roskilde в Німеччині, після того як репер Del The Funky Homosapien звалився зі сцени під час виконання свого куплету в треку “Clint Eastwood”, повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Del, можна назвати ветераном репу. Він знаходиться на сцені вже майже 30 років, в тому числі в складі гурту Hieroglyphics.
Він був доставлений в лікарню і зараз перебуває в стабільному стані.
Після того, як він покинув фестиваль і попрямував до лікарні, він підтвердив, що отримує “відмінну” медичну допомогу.
“Спасибі всім за любов!”, — написав він у Facebook. “Я нормально себе почуваю, трохи побуду в лікарні, але турбота тут відмінна”.