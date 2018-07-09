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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 56652 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106705 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128037 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135322 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 171179 просмотра

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7 марта, 17:42 • 154021 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Ремонт дорог: неэффективные регионы лишат части финансирования

Ремонт дорог: неэффективные регионы лишат части финансирования

Киев  •  УНН

 • 10445 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Области, которые неэффективно используют средства на строительство и ремонт дорог, лишат части финансирования. Об этом во время открытой дискуссии о результатах работы Дорожного фонда сообщил директор департамента стратегического развития дорожного рынке и автомобильных перевозок Мининфраструктуры Виктор Сасин, передает УНН.

“Самая проблематика по регионам — качество управленческих команд, которые занимают дорожным хозяйством. Есть регионы, где средства используются недостаточно эффективно. Те области, которые не смогут в ближайшее время показать хорошую динамику использования и освоения средств из Дорожного фонда, а это значит практическое строительство дорог, восстановление их, из тех областей будет снята часть финансирования и будет перераспределение в рамках всей страны на области, которые могут эффективно осваивать средства и строить, восстанавливать дороги в своих регионах”, — сказал Сасин.

Как уточнил он, это такие области как Херсонская, Черкасская, Николаевская. Они, по состоянию на прошлый месяц, показывали довольно плохие темпы продвижения.

Как сообщал УНН, Мининфраструктуры запускает несколько механизмов контроля ремонта украинских дорог.

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