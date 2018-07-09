Ремонт дорог: неэффективные регионы лишат части финансирования

“Самая проблематика по регионам — качество управленческих команд, которые занимают дорожным хозяйством. Есть регионы, где средства используются недостаточно эффективно. Те области, которые не смогут в ближайшее время показать хорошую динамику использования и освоения средств из Дорожного фонда, а это значит практическое строительство дорог, восстановление их, из тех областей будет снята часть финансирования и будет перераспределение в рамках всей страны на области, которые могут эффективно осваивать средства и строить, восстанавливать дороги в своих регионах”, — сказал Сасин.

Как уточнил он, это такие области как Херсонская, Черкасская, Николаевская. Они, по состоянию на прошлый месяц, показывали довольно плохие темпы продвижения.

Как сообщал УНН, Мининфраструктуры запускает несколько механизмов контроля ремонта украинских дорог.