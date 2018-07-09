Ремонт доріг: неефективні регіони позбавлять частини фінансування

“Найбільша проблематика по регіонах — якість управлінських команд, які займають дорожнім господарством. Є регіони, де кошти використовуються не досить ефективно. Ті області, які не зможуть найближчим часом показати хорошу динаміку використання та освоєння коштів з Дорожнього фонду, а це означає практичне будівництво доріг, відновлення їх, з тих областей буде знята частина фінансування і буде перерозподіл в рамках всієї країни на області, які можуть ефективно освоювати кошти і будувати, відновлювати дороги в своїх регіонах”, — сказав Сасін.

Як уточнив він, це такі області як Херсонська,Черкаська, Миколаївська. Вони, станом на минулий місяць, показували досить погані темпи просування.

Як повідомляв УНН, Мінінфраструктури запускає декілька механізмів контролю ремонту українських доріг.