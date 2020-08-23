Рекордсмен "Севильи" назван лучшим футболистом финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. По итогам финального противостояния Лиги Европы между "Севильей" и "Интером" (3:2) определился лучший игрок матча, передает УНН со ссылкой на УЕФА.
Пресс-служба УЕФА назвала лучшим форвардлм Люка де Йонга. Голландец забил два гола за свою команду. При этом 29-летний форвард нанес оба результативных удара головой. Это первый дубль в таком исполнении за всю историю финалов турнира.
29-летний форвард успел за свою карьеру поиграть за “Твенте”, “Боруссию” М, “Ньюкасл” и “ПСВ”. В составе сборной Нидерландов футболист сыграл 24 матча.
Добавим, “Севилья” выиграла Лигу Европы/Кубок УЕФА в шестой раз в истории и является рекордсменом по этому показателю. Ранее она побеждала в турнире в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.