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Рекордсмена "Севільї" названо найкращим футболістом фіналу Ліги Європи

Київ • УНН

 • 10884 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. За підсумками фінального протистояння Ліги Європи між "Севільєю" та "Інтером" (3:2) визначився найкращий гравець матчу, передає УНН з посиланням на УЄФА.

Рекордсмена "Севільї" названо найкращим футболістом фіналу Ліги Європи

Прес-служба УЄФА назвала кращим форварда Люка де Йонга. Нідерландець забив два голи за свою команду. При цьому 29-річний форвард завдав обидва результативних удари головою. Це перший дубль в такому виконанні за всю історію фіналів турніру.

29-річний форвард встиг за свою кар’єру пограти за “Твенте”, “Боруссію” М, “Ньюкасл” та “ПСВ”. У складі збірної Нідерландів футболіст зіграв 24 матчі.

Додамо, “Севілья” виграла Лігу Європи/Кубок УЄФА вшосте в історії та є рекордсменом за цим показником. Раніше вона перемагала в турнірі у 2006, 2007, 2014, 2015 і 2016 роках.

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