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Рекордное количество дельфинов выбрасывается на берег на Кейп-Коде: что происходит

Киев  •  УНН

 • 1665 просмотра

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Количество дельфинов на Кейп-Коде достигло исторического максимума, также зафиксировано рекордное количество случаев выбрасывания дельфинов на берег. Специалисты IFAW связывают это с изменениями в поведении рыбы и успешно спасли почти всех животных.

Воды возле Кейп-Кода, в штате Массачусетс на северо-востоке США, кишат жизнью, особенно дельфинами. Более чем когда-либо, эти животные выбрасываются на берег, и в этом году их количество резко возросло, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

«Обычно у нас около 68 живых дельфинов в год, сейчас, когда я сижу здесь сегодня, у нас было 342», - поделился Брайан Шарп из Международного фонда защиты животных (IFAW).

Шарп сказал, что в юго-восточном углу залива Кейп-Код больше дельфинов, выбросившихся на берег, чем где-либо на планете. 

IFAW и их волонтеры работают над спасением этих животных, и иногда для этого нужно возить их в мобильном загоне для дельфинов. Это большой грузовик с обшивкой внутри. Как правило, они выпускают дельфинов у побережья Провинстауна, поскольку там легкий доступ к большей глубине воды, и команде IFAW проще использовать свое оборудование.

Шарп считает, что всплеск выброса дельфинов связан с едой. Рыбаки говорят им, что дельфины и киты появляются ближе к берегу и в гораздо большем количестве.

«Разница между отливом и приливом может составлять от 9 до иногда 12 футов (от 2,7 до около 3,7 м - ред.), поэтому животное гонится за этой рыбой на 12 футов в воду, через шесть часов это животное высыхает», - объясняет Шарп.

Из 342 дельфинов, которые оказались на мели, они спасли всех, кроме 13.

В результате действий россии в Черном море погибли тысячи дельфинов - Плетенчук31 авг. 2024, 16:40 • 40537 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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