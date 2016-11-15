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Рекорд Украины по бегу установила 90-летняя жительница Днепропетровщины

Рекорд Украины по бегу установила 90-летняя жительница Днепропетровщины

Киев • УНН

 • 8722 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Девяностолетняя Владлена Кокина из Желтых Вод установила рекорд Украины по бегу, передает УНН-Центр со ссылкой на управление молодежи и спорта Днепропетровской ОГА.

Так, старейшая профессиональная легкоатлетка Украины преодолела 10 километров за 1,5 часа. Зафиксировали рекорд на легкоатлетическом забеге в Межигорье.

"Преодолевать дистанции совсем не трудно. Все из-за того, что я тренируюсь регулярно. Бегом занимаюсь три раза в неделю, заполняю спортивный дневник. Там фиксирую расстояние, время, пульс, самочувствие", - рассказала Владлена Кокина.

Заниматься профессионально бегом женщина начала в 58 лет, а свой первый рекорд установила в 72 года. Это был рекорд Украины на дистанции 100 метров. Сейчас их более 60. Среди них два рекорда мира - на 800 метров и 10 километров.

Украинские Национальные Новости

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