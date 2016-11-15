Рекорд Украины по бегу установила 90-летняя жительница Днепропетровщины
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Девяностолетняя Владлена Кокина из Желтых Вод установила рекорд Украины по бегу, передает УНН-Центр со ссылкой на управление молодежи и спорта Днепропетровской ОГА.
Так, старейшая профессиональная легкоатлетка Украины преодолела 10 километров за 1,5 часа. Зафиксировали рекорд на легкоатлетическом забеге в Межигорье.
"Преодолевать дистанции совсем не трудно. Все из-за того, что я тренируюсь регулярно. Бегом занимаюсь три раза в неделю, заполняю спортивный дневник. Там фиксирую расстояние, время, пульс, самочувствие", - рассказала Владлена Кокина.
Заниматься профессионально бегом женщина начала в 58 лет, а свой первый рекорд установила в 72 года. Это был рекорд Украины на дистанции 100 метров. Сейчас их более 60. Среди них два рекорда мира - на 800 метров и 10 километров.