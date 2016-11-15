Рекорд України з бігу встановила 90-річна жителька Дніпропетровщини
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Дев'яносторічна Владлена Кокіна із Жовтих Вод встановила рекорд України з бігу, передає УНН-Центр із посиланням на управління молоді та спорту Дніпропетровської ОДА.
Так, найстарша професійна легкоатлетка України здолала 10 кілометрів за 1,5 години. Зафіксували рекорд на легкоатлетичному забігові в Межигір’ї.
"Долати дистанції зовсім не важко. Все через те, що я тренуюся регулярно. Бігом займаюся тричі на тиждень, заповнюю спортивний щоденник. Там фіксую відстань, час, пульс, самопочуття", − розповіла Владлена Кокіна.
Займатися професійно бігом жінка почала у 58 років, а свій перший рекорд встановила у 72 роки. Це був рекорд України на дистанції 100 метрів. Нині їх більше 60. Серед них два рекорди світу – на 800 метрів та 10 кілометрів.