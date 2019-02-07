Рэкетиры "выбивали" несуществующие долги у местных жителей Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Одессе злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили ранее судимые выходцы из региона Северного Кавказа. Злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление,« выбивали »несуществующие долги у местных жителей", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от жителя областного центра одной тысячи долларов США. В случае неуплаты денег рэкетиры угрожали мужчине физической расправой.
"Правоохранители задержали трех участников так называемого "силового звена" группировки на одной из улиц Одессы во время получения "долга" от потерпевшего", - добавили в ведомстве.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 и ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.
Напомним, в Сумской области пресечена деятельность преступной банды рэкетиров, участники которой причастны к совершению ряда тяжких преступлений на территории Сумской области.