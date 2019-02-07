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Рекетири "вибивали" неіснуючі борги у місцевих жителів Одеси

Рекетири "вибивали" неіснуючі борги у місцевих жителів Одеси

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. В Одесі зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" неіснуючі борги у місцевих жителів. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.

"Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили раніше судимі вихідці з регіону Північного Кавказу. Зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, «вибивали» неіснуючі борги у місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання від мешканця обласного центру однієї тисячі доларів США. У разі несплати грошей рекетири погрожували чоловіку фізичною розправою.

"Правоохоронці затримали трьох учасників так званої «силової ланки» угруповання на одній з вулиць Одеси під час одержання "боргу" від потерпілого", - додали у відомстві.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Нагадаємо, в Сумській області припинено діяльність злочинної банди рекетирів, учасники якої причетні до вчинення низки тяжких злочинів на території Сумщини.

Українські Національні Новини

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