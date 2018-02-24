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Реинтеграция Донбасса: что предусматривает закон

Реинтеграция Донбасса: что предусматривает закон

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который называют законом о реинтеграции Донбасса, вступил в силу. Что именно предусмотрено новым законом, сообщает УНН.

В документе определено, что Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований РФ. В преамбуле определено, что дата начала оккупации части Украины, в частности Крыма и Севастополя, определяется законом "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины". Согласно этому закону датой начала временной оккупации является 20 февраля 2014 года.

Законом также вводится международная терминология в отношении оккупированных территорий, в частности, признается, что Россия устанавливает и осуществляет эффективный контроль над временно оккупированными территориями (ВОТ) Донецкой и Луганской областей.

При этом в документе не упоминаются Минские соглашения.

Закон существенно усиливает правовую базу применения Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений для обороны Украины. Закон фиксирует право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

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Однако, закон является только рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения действий ВСУ, других силовых подразделений.

По поручению Президента, министр обороны Украины и начальник Генерального штаба ВСУ должны подать соответствующие предложения по изменению формата на выполнение этого закона, предложить кандидатуру Командующего Объединенных сил, представить предложения относительно Положения об Объединенном оперативном штабе, представить Стратегический замысел применения ВСУ, других составных частей обороны, осуществить принятие в подчинение Командующего Объединенных сил определенных сил и средств от других составляющих сил безопасности и обороны.

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Согласно закону:

  • ВОТ в Донецкой и Луганской областях в день принятия этого закона признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий эффективный контроль;
  • временная оккупация РФ территорий Украины независимо от его продолжительности является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав;
  • деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации РФ в Донецкой и Луганской областях, которая противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконной, а любой изданный из-за такой деятельности акт является недействительным. Это не касается документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на ВОТ в Донецкой и Луганской областях, прилагаемых к заявлению о государственной регистрации рождения или смерти лица соответственно;
  • ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на РФ;
  • в пределах ВОТ в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения, определенный этим законом, другими законами Украины, международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено ВР, принципами и нормами международного права;
  • за Украиной сохраняется право собственности, другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, которые находятся на ВОТ в Донецкой и Луганской областях;
  • лица, участвующие в вооруженной агрессии РФ или привлеченные к участию в оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права;
  • государственная политика по обеспечению государственного суверенитета Украины в ВОТ в Донецкой и Луганской областях базируется на Конституции и законах Украины, международных договорах, согласие на обязательность которых предоставлено ВР, принципах и нормах международного права;
  • целями государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются:

  1. освобождение ВОТ в Донецкой и Луганской областях и восстановление на этих территориях конституционного строя;
  2. защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;
  3. обеспечение независимости, единства и территориальной целостности Украины.

  • РФ как государство-оккупант в соответствии с международными конвенциями обязана обеспечить защиту прав гражданского населения и создать необходимые условия для его жизнедеятельности;
  • факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований РФ в Донецкой и Луганской областях в порядке, определенном настоящим законом, устанавливается министром обороны Украины и министром внутренних дел Украины путем совместного представления Президенту Украины, который исключительно на этом основании принимает соответствующее решение.

Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса 18 января 2018 года. За него проголосовали 280 народных депутатов. Председатель ВР подписал закон 8 февраля, Президент Украины - 20 февраля. Закон вступил в силу на следующий день после его опубликования - 24 февраля 2018 года.

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