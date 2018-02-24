Реінтеграція Донбасу: що передбачає закон

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Закон України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", який називають законом про реінтеграцію Донбасу, набув чинності сьогодні. Що саме передбачено новим законом, повідомляє УНН.