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Реінтеграція Донбасу: що передбачає закон

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Закон України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", який називають законом про реінтеграцію Донбасу, набув чинності сьогодні. Що саме передбачено новим законом, повідомляє УНН.

У документі визначено, що Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань РФ. У преамбулі визначено, що дата початку окупації частини України, зокрема, Криму та Севастополя, визначається законом "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Відповідно до цього закону датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.

Законом також вводиться міжнародна термінологія щодо окупованих територій, зокрема, визнається, що Росія встановлює та здійснює ефективний контроль над тимчасово окупованими територіями (ТОТ) Донецької та Луганської областей.

При цьому у документі не згадуються Мінські угоди.

Закон суттєво посилює правову базу застосування Збройних сил України і інших силових підрозділів для оборони України. Закон фіксує право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

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Однак, закон є лише рамковим і потребує подальшого законодавчого забезпечення дій ЗСУ, інших силових підрозділів.

Так, за дорученням Президента, міністр оборони України та начальник Генерального штабу ЗСУ мають подати відповідні пропозиції щодо зміни формату на виконання цього закону, запропонувати кандидатуру Командувача Об’єднаних сил, представити пропозиції щодо Положення про Об’єднаний оперативний штаб, представити Стратегічний замисел застосування ЗСУ, інших складових частин оборони, здійснити прийняття у підпорядкування Командувача Об'єднаних сил визначених сил і засобів від інших складових сил безпеки і оборони.

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Згідно із законом:

  • ТОТ у Донецькій та Луганській областях на день ухвалення цього закону визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили та здійснюють загальний ефективний контроль;
  • тимчасова окупація РФ територій України незалежно від її тривалості є незаконною і не створює для РФ жодних територіальних прав;
  • діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації РФ у Донецькій та Луганській областях, що суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, є незаконною, а будь-який виданий через таку діяльність акт є недійсним. Це не стосується документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на ТОТ у Донецькій та Луганській областях, які додаються до заяви про державну реєстрацію народження чи смерті особи відповідно;
  • відповідальність за моральну та матеріальну шкоду, завдану державі Україна, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам, покладається на РФ;
  • у межах ТОТ у Донецькій та Луганській областях діє особливий порядок забезпечення прав і свобод цивільного населення, визначений цим законом, іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВР, принципами та нормами міжнародного права;
  • за Україною зберігається право власності, інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на ТОТ у Донецькій та Луганській областях;
  • особи, які беруть участь у збройній агресії РФ або залучені до участі в окупаційній адміністрації РФ, несуть кримінальну відповідальність за діяння, що порушують законодавство України та норми міжнародного гуманітарного права;
  • державна політика із забезпечення державного суверенітету України на ТОТ у Донецькій та Луганській областях базується на Конституції та законах України, міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана ВР, принципах і нормах міжнародного права;
  • цілями державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях є:

  1. звільнення ТОТ у Донецькій та Луганській областях та відновлення на цих територіях конституційного ладу;
  2. захист прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
  3. забезпечення незалежності, єдності та територіальної цілісності України.

  • РФ як держава-окупант відповідно до міжнародних конвенцій зобов’язана забезпечити захист прав цивільного населення та створити необхідні умови для його життєдіяльності;
  • факт остаточного виведення та повної відсутності всіх збройних формувань РФ у Донецькій та Луганській областях у порядку, визначеному цим законом, встановлюється міністром оборони України та міністром внутрішніх справ України шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на цій підставі приймає відповідне рішення.

Верховна Рада України ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу 18 січня 2018 року. За нього проголосували 280 народних депутатів. Голова ВР підписав закон 8 лютого, Президент України – 20 лютого. Закон набрав чинності на другий день після його опублікування – 24 лютого 2018 року.

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