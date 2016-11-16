Регламентный комитет ВР начал рассмотрение представления о снятии неприкосновенности с В.Новинского
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины начал рассмотрение представления Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, передает УНН.
В повестке дня заседания комитета есть вопрос о представлении, поддержанном и внесенном в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. 3 ноября 2016 года, "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Новинского Вадима Владиславовича.
Заседание началось в 15:00.
На заседании присутствует Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.
Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными лицами, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.
Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступлений против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.