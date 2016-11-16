Регламентний комітет ВР розпочав розгляд подання про зняття недоторканності з В.Новинського
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України розпочав розгляд подання Генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутат від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, передає УНН.
У порядку денному засідання комітету є питання про подання, підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. 3 листопада 2016 року, "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича.
Засідання розпочалось о 15 годині.
На засідання присутній Генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.