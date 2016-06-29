Регламентный комитет ВР рассмотрит представление об аресте А.Онищенко сегодня после обеда - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Комитет по вопросам регламента и организационной работы Верховной Рады Украины, во время которого будут рассматривать вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Александра Онищенко, соберется на заседание сегодня в 14:00. Об этом сообщили УНН в пресс-центре НАБУ.
"Заседание комитета начнется в 14:00", - говорится в сообщении.
По итогам заседания с заявлениями собираются выступить директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
В ведомстве напомнили, что 16 июня руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал в Верховной Раде согласовано с Генеральным прокурором Украины представление о даче согласия на задержание и арест народного депутата А.Онищенко "как одного из организаторов хищения государственного газа".
По предварительным данным, в результате разоблаченной НАБУ и САП газовой схемы государству был нанесен ущерб на уровне 3 млрд грн.