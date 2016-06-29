Регламентний комітет ВР розгляне подання про арешт О.Онищенка сьогодні після обіду - НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Комітет з питань регламенту та організаційної роботи Верховної Ради України, під час якого розглядатимуть питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка, збереться на засідання сьогодні о 14:00. Про це УНН повідомили у прес-центрі НАБУ.
"Засідання комітету розпочнеться о 14:00", - йдеться у повідомленні.
За підсумками засідання із заявами збираються виступити директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
У відомстві нагадали, що 16 червня керівник САП Назар Холодницький зареєстрував у Верховній Раді погоджене із Генеральним прокурором України подання про надання згоди на затримання та арешт народного депутата О.Онищенка "як одного з організаторів розкрадання державного газу".
За попередніми даними, в результаті викритої НАБУ та САП газової схеми державі було завдано збитків на рівні 3 млрд грн.