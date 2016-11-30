Регламентный комитет ВР рассмотрит представление на В.Новинского в начале следующей недели - В.Арешонков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады получил сегодня от Генеральной прокуратуры дополнительные материалы к представлению о снятии неприкосновенности с народного депутата Вадима Новинского, заседание комитета по рассмотрению этого вопроса запланировано на начало следующей недели. Об этом сообщил в комментарии УНН заместитель председателя комитета парламента по вопросам регламента и организации работы ВР Владимир Арешонков.
"Полтора часа назад материалы поступили к нам в комитет. Сейчас они раздаются депутатам, и мы начинаем над ними работать", - сказал он.
Также В.Арешонков отметил, что заседание регламентного комитета, на котором будет рассматриваться решение в отношении нардепа Вадима Новинского, будет в начале следующей недели.
"Заседание комитета будет в начале следующей недели, то есть в понедельник", - добавил он.
Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал ответы на дополнительные вопросы членов парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады относительно представление о привлечении народного депутата Вадима Новинского к уголовной ответственности.
Ранее в регламентном комитете ВР сообщили, что на следующей неделе Верховная Рада может рассмотреть представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского.
Как сообщал УНН, 16 ноября регламентный комитет ВР рассматривал представление Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Комитет решил обратиться к Генпрокурору Ю.Луценко о предоставлении дополнительных материалов и объяснений на требования высказанные народными депутатами, членами комитета по этому делу.
Генпрокурор Ю.Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.
Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.
Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.